LdC, OM : le tifo hommage à Rolland Courbis

Le coup d’envoi du choc de Ligue des Champions entre l’Olympique de Marseille et Liverpool vient tout juste d’être donné. Avant le début de la rencontre, les tribunes du Vélodrome ont rendu hommage à Rolland Courbis, disparu récemment.

Après une minute d’applaudissements, le stade phocéen a fait apparaitre un tifo hommage à l’ancien coach du club phocéen avec le message : «adieu Rolland».