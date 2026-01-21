Menu Rechercher
LdC, OM : le tifo hommage à Rolland Courbis

Par Matthieu Margueritte
Rolland Courbis sur un banc de touche en Ligue 1 @Maxppp
Le coup d’envoi du choc de Ligue des Champions entre l’Olympique de Marseille et Liverpool vient tout juste d’être donné. Avant le début de la rencontre, les tribunes du Vélodrome ont rendu hommage à Rolland Courbis, disparu récemment.

Josué Cassé
Le Vélodrome rend hommage à Rolland Courbis 🙏 #OMLIV

@footmercato
Après une minute d’applaudissements, le stade phocéen a fait apparaitre un tifo hommage à l’ancien coach du club phocéen avec le message : «adieu Rolland».

