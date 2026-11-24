Manchester United traverse une première partie de saison absolument cauchemardesque. En grande difficulté en Premier League, les Red Devils enchaînent les contre-performances et occupent désormais la zone de relégation avec une inquiétante avant-dernière place au classement. Les ambitions européennes sont également sérieusement compromises, avec un parcours particulièrement compliqué en Ligue des Champions. Entre une défense aux abois, un secteur offensif en manque d’efficacité et des résultats catastrophiques, le club mancunien est plongé dans une crise profonde, au point de devoir dorénavant regarder davantage derrière lui que devant.

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Pour tenter de sortir le club de ce bourbier, Manchester United a décidé de confier les commandes de son équipe à Mauricio Pochettino. L’ancien entraîneur du PSG et de Tottenham, qui sortait d’un mandat particulièrement réussi à la tête de la sélection américaine, a accepté de relever un défi particulièrement périlleux à Old Trafford. Mais ses débuts ont rapidement tourné au cauchemar avec une lourde défaite 4-0 face à Liverpool pour sa première sur le banc mancunien. Et alors que l’Argentin a déjà été pris pour cible, une nouvelle mauvaise nouvelle vient déjà compliquer sa mission.

57 M€ pour deux recrues cet hiver

Selon les informations du Daily Mail, Pochettino devra composer avec des moyens limités cet hiver et une enveloppe d’environ 57 millions d’euros pour renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Une somme relativement faible à l’échelle du marché anglais et au regard de l’ampleur du chantier qui attend le technicien argentin. Manchester United ne devrait ainsi pouvoir accueillir que deux nouveaux joueurs en janvier, avec la possibilité que l’une des opérations se fasse sous la forme d’un prêt. Malgré l’urgence de la situation et la menace d’une relégation qui serait historique pour le club, les dirigeants mancuniens restent contraints par les règles financières de la Premier League et entendent limiter leurs dépenses.

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Mauricio Pochettino peut-il éviter la relégation à Manchester United ? OUI, il a suffisamment d'expérience pour redresser la situation. NON, le mal est trop profond. Ils se dirigent vers la Championship. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Plusieurs pistes sont néanmoins déjà évoquées pour tenter de répondre aux besoins prioritaires de Pochettino. En défense centrale, Nathan Collins, actuellement à Brentford, serait notamment une cible privilégiée, devant Calvin Bassey, qui devrait prolonger avec Fulham, et Jarrad Branthwaite, dont le prix dépasserait les 80 millions d’euros. Sur le côté gauche, Alejandro Balde (FC Barcelone) et Rayan Aït-Nouri (Manchester City) figureraient également parmi les profils étudiés. Enfin, le secteur offensif pourrait lui aussi être renforcé en raison de la blessure de Benjamin Sesko. Folarin Balogun (Monaco), Dominic Calvert-Lewin (Leeds) et Ivan Toney (Al-Ahli) sont cités parmi les possibilités. Mais les exigences salariales de ce dernier, estimées à 520 000 euros par semaine, ainsi que celles de Calvert-Lewin, proche de 200 000 euros hebdomadaires, rendent ces dossiers particulièrement complexes. Un mercato qui s’annonce donc aussi délicat que crucial pour Mauricio Pochettino.