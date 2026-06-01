David Alaba est en pleine galère

Cet été encore, la free agency va être particulièrement intéressante à suivre. De nombreux joueurs particulièrement cotés seront ainsi libres de tout contrat et donc en mesure de s’engager avec le club qu’ils souhaitent sans indemnité de transfert. Ce sera le cas de Bernardo Silva et d’Ibrahima Konaté par exemple, alors que le Français a confirmé son départ de Liverpool ce week-end. Mais pas que.

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Si Antonio Rüdiger devrait bien rempiler pour un an au Real Madrid, son acolyte David Alaba (33 ans) va lui quitter la capitale espagnole. Après cinq saisons à Madrid, marquées par des pépins physiques récurrents mais aussi de belles prestations, l’ancien du Bayern va devoir se trouver un nouveau point de chute. Seulement, pour l’instant, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon…

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Un salaire qui pose problème

Effectivement, l’Autrichien, qui sera bien présent avec sa sélection en terres américaines cet été, n’a pas vraiment d’offres. Pourtant, son entourage ne manque pas de le proposer. La Gazzetta dello Sport nous indique par exemple qu’il a été proposé à l’Inter, mais les Milanais ont fermé la porte. D’abord, parce que ses demandes salariales sont trop élevées. Puis, parce que les Lombards souhaitent recruter des profils plus jeunes.

D’autres médias indiquent que son agent Pini Zahavi l’a aussi offert à la Juventus, mais la réponse des Turinois a été similaire. Ce qui est certain, c’est qu’Alaba semble avoir l’intention de rester en Europe, n’étant pour l’instant pas forcément attiré par des marchés comme l’Arabie saoudite ou les Etats-Unis. Seulement, il risque de devoir faire des efforts conséquents sur le plan financier, lui qui avait le troisième plus gros salaire du Real Madrid derrière Kylian Mbappé et Vinicius Jr, avec des émoluments estimés à 22 millions d’euros par saison. Alaba sait ce qu’il lui reste à faire…