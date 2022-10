Premier League : sans Haaland, Manchester City vient à bout de Leicester

En ouverture de la 14eme journée de Premier League, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Leicester avec l'objectif de prendre trois points pour s'emparer provisoirement de la première place du classement (en attendant le match d'Arsenal ce dimanche face à Nottingham Forest à 15h). Et pour cette rencontre, Pep Guardiola devait faire sans son attaquant Erling Haaland, touché et ménagé pour ce match. Le technicien espagnol misait alors sur le jeune argentin Julián Álvarez accompagné de De Bruyne, Grealish et Bernardo Silva. Côté Leicester, l'infatigable Jamie Vardy débutait en pointe.

La suite après cette publicité

Très vite, et sans surprise, les Cityzens posaient le pied sur le ballon et s'installaient dans le camp adverse. Mais sans Erling Haaland pour peser sur la défense, Manchester City semblait avoir du mal à se créer des occasions et des espaces. Bernardo Silva et De Bruyne obligeaient tout de même Danny Ward à s'illustrer dans cette première période (17e, 28e). Pour le reste, rien à signaler si ce n'est cette contre-attaque dangereuse des Foxes initiée par Barnes et arrêtée par Ederson ou cette action litigieuse sur Jack Grealish (42e).

De Bruyne assure toujours

Au retour des vestiaires, Manchester City accélérait et trouvait la faille. Sans le Cyborg, Pep Guardiola pouvait tout de même compter sur le magicien Kevin De Bruyne. Le Belge, déjà très disponible en première période, envoyait un missile sur coup-franc. Imparable pour Danny Ward qui ne pouvait que voir le ballon dans sa cage (49e). Le scénario parfait puisqu'ensuite, les coéquipiers de Bernardo Silva, encore très bon cet après-midi, monopolisaient le ballon et forçaient les Foxes à sortir et donc prendre plus de risques.

Mais malgré quelques occasions en fin de match, Manchester City ne parvenait pas à faire le break. Le score ne bougera plus. Les Skyblues assurent, non sans mal, une précieuse victoire. Avec ces trois points, ils prennent la tête de la Premier League avec un petit point d'avance sur Arsenal. La pression est donc désormais dans le camp des Gunners. De son côté, Leicester, qui venait d'enchaîner deux victoires de suite, retombe dans ses travers et pointe à la 17eme place du classement en attendant les autres matches du week-end.