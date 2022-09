Barça : Xavi juge l'apport offensif de Robert Lewandowski

Grâce à un mercato rondement mené, le FC Barcelone a réussi à enrôler Robert Lewandowski (34 ans). Et si l'on pouvait douter de l'adaptation du Polonais au style de jeu catalan, il met pour l'instant tout le monde d'accord avec un excellent rendement : 9 buts et 2 passes décisives en seulement 6 matches disputés. Un bonheur pour Xavi, qui a encensé son attaquant lors de la conférence de presse d'avant-match, ce mardi, à l'Allianz Arena.

La suite après cette publicité

«Robert se sent très bien. Il est tranquille, il a confiance en lui, c'est un leader naturel pour l'équipe. J'imagine que c'est un match très spécial pour lui. Il est motivé et sera frais, car il s'est reposé l'autre jour. Nous allons essayer de faire preuve de personnalité et de nous mesurer à l'une des meilleures équipes du monde (...) Il est important de savoir comment il décharge les ballons, comment il presse en défense, son bon timing, quand il doit être là pour trouver un joueur démarqué... il comprend très bien le jeu», a assuré le technicien catalan. L'atout qu'il manquait pour enfin vaincre le Bayern ? Réponse mardi soir, à 21 heures.

Suivez la rencontre Bayern - Barça en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner aux offres CANAL+ et accéder aux matchs.