La soirée a été particulièrement frustrante pour José Mourinho et le Real Madrid. Battus à domicile par Alavés (1-2), les Merengues ont mis fin à une série de dix victoires consécutives toutes compétitions confondues et réalisé une très mauvaise opération au classement. Mais au-delà de la défaite, c’est surtout la colère du technicien portugais contre le corps arbitral qui a marqué les esprits. Déjà remonté en première période, alors que son équipe était menée 0-1, le Special One avait écopé d’un carton jaune après avoir vivement contesté une décision de Soto Grado.

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Il avait ensuite fallu l’intervention d’Éder Militão et d’Antonio Rüdiger pour le raccompagner vers son banc après un nouvel échange houleux avec le quatrième arbitre. Et Mourinho n’a, une nouvelle fois, visiblement pas digéré certaines décisions arbitrales après la rencontre. Interrogé sur le penalty réclamé par Jude Bellingham et le carton rouge reçu par l’Anglais en fin de match, l’entraîneur madrilène a expliqué qu’«il est difficile de juger un penalty depuis le banc. J’avais des doutes, mais Jude a dit qu’il y avait penalty après le match, et quand un joueur le dit, je dois le croire », a-t-il expliqué.

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José Mourinho s’en prend aussi à Alavés

Le Special One est ensuite directement monté au créneau contre Soto Grado, en ironisant sur les expulsions successives de plusieurs joueurs madrilènes par l’arbitre espagnol. « Il y a deux saisons, c’était Mbappé, la saison dernière Vinicius et cette saison, c’est Bellingham. On verra si ce sera Courtois la saison prochaine », a-t-il lancé. Une sortie accompagnée d’une attaque personnelle particulièrement virulente : « je pense que cet arbitre aime montrer son pouvoir, il aime montrer qu’il est un phénomène, et c’est tout ! (…) Je ne veux pas dire que nous avons perdu à cause de l’arbitre». Enfin, l’entraîneur portugais a également dénoncé une pratique qu’il juge particulièrement antisportive de la part du banc adverse. Il affirme que deux ballons supplémentaires ont été envoyés sur la pelouse afin d’interrompre le jeu et reproche à l’arbitre de ne pas avoir sanctionné ces interventions.

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« Il y a une règle très claire dans le football aujourd’hui : si le banc lance un ballon sur le terrain, c’est immédiatement un carton rouge pour l’entraîneur. À deux reprises, ils ont lancé un deuxième ballon sur le terrain depuis leur banc », a-t-il affirmé. Avant de conclure : « la seule chose que je leur reproche vraiment, et qui est laide, ce sont ces deux ballons lancés sur le terrain pour arrêter le match. Plus personne ne fait ça dans le football». Une nouvelle sortie incendiaire de Mourinho, qui n’a visiblement pas digéré cette soirée cauchemardesque au Santiago Bernabéu.