Chelsea a bouclé le transfert de Valentin Barco

La Coupe du Monde 2026 s’est achevée avec la victoire de l’Espagne contre l’Argentine (1-0 après prolongations). Convoqué avec l’Albiceleste, Valentin Barco n’aura pas eu sa chance durant la compétition. Remplaçant, le polyvalent joueur de Strasbourg capable de jouer milieu de terrain et latéral gauche a dû ronger son frein sur le banc.

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Il n’a disputé que 19 minutes contre la Jordanie (3-1) lors de la troisième journée de la phase de poules. Le joueur de 21 ans qui sort d’une saison pleine du côté de Strasbourg (3 buts et 9 passes décisives en 43 matches) ne va toutefois pas faire son retour en Alsace. L’ancien de Boca Juniors, de Brighton et du Séville FC est dans le viseur de Chelsea depuis un moment.

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Une nouvelle recrue strasbourgeoise après Emegha

Le club anglais qui fait partie de la multipropriété BlueCo dans laquelle on retrouve Strasbourg, va rapatrier un cinquième joueur en provenance du club de l’est de la France après les prêtés Mike Penders, Aaron Anselmino et David Datro Fofana mais aussi le buteur Emmanuel Emegha. Selon les informations de Fabrizio Romano, le transfert aurait été bouclé.

En effet, le journaliste italien explique que tous les documents ont été signés pour que Valentin Barco devienne un joueur des Blues alors qu’un accord oral avait été trouvé en mai dernier. Xabi Alonso pourra donc compter sur une nouvelle recrue après Denner (Corinthians), Marco Palestra (Atalanta), Morgan Rogers (Aston Villa), Geovany Quenda (Sporting CP) et donc Emmanuel Emegha (Strasbourg).