Ces pays où le mercato est encore ouvert

Le mercato estival est terminé dans les principaux championnats européens, mais plusieurs pays peuvent encore recruter. En Europe, les clubs néerlandais disposent de quelques heures supplémentaires puisque leur marché ferme le 2 septembre, tandis que l’Écosse a fixé sa date limite au 3 septembre à 17 heures. La Turquie, devenue une destination importante lors des dernières fenêtres de transferts, pourra continuer à recruter jusqu’au 4 septembre. Les clubs portugais disposent de davantage de temps : Benfica, le Sporting CP, Porto et leurs concurrents peuvent enregistrer de nouveaux joueurs jusqu’au 15 septembre. Ces marchés représentent notamment une possibilité de départ pour les joueurs devenus indésirables dans les grands championnats européens.

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En dehors de l’Europe, plusieurs fenêtres restent également ouvertes. La MLS ferme son marché ce 2 septembre, tandis que les clubs mexicains et brésiliens pourront encore se renforcer jusqu’au 11 septembre. C’est toutefois l’Arabie saoudite qui dispose de la plus grande marge de manœuvre : les clubs de Saudi Pro League pourront recruter jusqu’au 12 octobre. Une période particulièrement longue qui pourrait leur permettre de profiter de la fermeture des marchés européens pour attirer des joueurs n’ayant pas trouvé de porte de sortie durant l’été.