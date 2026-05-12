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«Première fois que je vois ça» : Pérez choqué du conflit entre Tchouaméni et Valverde

Par Samuel Zemour
1 min.
Michael Olise, face à Valverde et Tchouaméni @Maxppp

Présent lors d’une conférence de presse assez étonnante où il a passé plus d’une heure à s’en prendre à la presse espagnole, Florentino Pérez est également revenu sur l’altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, regrettant surtout que l’affaire ait fuité dans la presse. Le président du Real Madrid a minimisé la dispute en rappelant que ce type de tensions existe régulièrement dans un vestiaire de haut niveau.

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«Je trouve ça très mal, mais le fait qu’ils l’aient rendue publique est encore pire. Je suis ici depuis 26 ans, et il m’est toujours arrivé qu’au moins deux ou quatre joueurs en viennent aux mains. Mais ça reste en interne. Ceux qui ont évoqué l’affaire le font parce qu’ils sont mécontents et qu’ils craignent d’être licenciés. Ils se battent et après, c’est la paix ! Je ne vais pas tolérer le chaos que certains ont essayé de créer. La fuite est pire que l’affaire. Je crois qu’en 26 ans de présidence, c’est la première fois que je vois quelque chose de pareil», a-t-il lâché.

Pub. le - MAJ le
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