Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 1

Monaco a tenté de se faire prêter Djeidi Gassama

Par Sebastien Denis
1 min.
Djeidi Gassama avec les Rangers @Maxppp

Recruté l’été dernier par les Glasgow Rangers pour 2,4 M€ en provenance de Sheffield Wednesday, Djeidi Gassama n’a pas mis longtemps à se mettre les supporters écossais dans la poche en réalisant un début de saison canon avec notamment 4 buts en 6 matches de barrage de Ligue des Champions. Auteur de 39 matchs, 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, l’ailier de 22 ans réalise une saison pleine qui n’a pas échappé aux radars de nombreux clubs européens, mais aussi de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’AS Monaco, séduit par les qualités de vitesse et de percussion du joueur formé au PSG, a tenté de le rapatrier en France cet hiver. Le club du Rocher a formulé une offre de prêt avec obligation d’achat. Une proposition repoussée par la formation écossaise qui compte sur son joueur (sous contrat jusqu’en juin 2029) pour la course au titre, malgré de nombreuses sollicitations en Europe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premiership
Monaco
Rangers
Djeidi Gassama

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premiership Ladbrokes Premiership (Écosse)
Monaco Logo Monaco
Rangers Logo Glasgow Rangers
Djeidi Gassama Djeidi Gassama
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier