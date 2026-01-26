Monaco a tenté de se faire prêter Djeidi Gassama

Recruté l’été dernier par les Glasgow Rangers pour 2,4 M€ en provenance de Sheffield Wednesday, Djeidi Gassama n’a pas mis longtemps à se mettre les supporters écossais dans la poche en réalisant un début de saison canon avec notamment 4 buts en 6 matches de barrage de Ligue des Champions. Auteur de 39 matchs, 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, l’ailier de 22 ans réalise une saison pleine qui n’a pas échappé aux radars de nombreux clubs européens, mais aussi de Ligue 1.

Selon nos informations, l’AS Monaco, séduit par les qualités de vitesse et de percussion du joueur formé au PSG, a tenté de le rapatrier en France cet hiver. Le club du Rocher a formulé une offre de prêt avec obligation d’achat. Une proposition repoussée par la formation écossaise qui compte sur son joueur (sous contrat jusqu’en juin 2029) pour la course au titre, malgré de nombreuses sollicitations en Europe.