Cyril Hanouna continue d’évoquer son ambition de devenir propriétaire d’un club de Ligue 1. Alors qu’il avait récemment révélé avoir trois pistes dans l’élite du football français dont l’une semble être l’OGC Nice, l’animateur a de nouveau confirmé, dans son émission, son souhait de confier les rênes du secteur sportif à Didier Deschamps si son projet venait à se concrétiser. « Bien entendu, Didier Deschamps, c’est le meilleur aujourd’hui. Si je suis dans un club, je ne serai pas sur le sportif et donc si un jour j’ai un club et que je dois chercher quelqu’un, ce sera Didier Deschamps », a-t-il expliqué.

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Mais l’animateur compte également s’appuyer sur un autre homme fort du football français : Nasser Al-Khelaïfi. Très proche du président du Paris Saint-Germain, Cyril Hanouna a assuré qu’il ne se lancerait pas dans cette aventure sans son approbation. « Ensuite, je ne ferai rien sans l’avis, l’aval et les conseils de mon ami et frère Nasser Al-Khelaïfi. Je ne ferai rien dans le football sans ça. Je suis en contact avec lui un jour sur deux pour parler football. Sans lui, je ne ferai rien. C’est le patron, le maître du monde niveau football. Il a calmé tout le monde. Beaucoup ouvraient leur gueule et aujourd’hui, tout le monde lui suce la poire », a lâché l’animateur.