PSG : Gabriel Moscardo est à Paris

Cible du Paris Saint-Germain pour un achat cet hiver et une arrivée prévue cet été, le milieu de terrain Gabriel Moscardo semble promis au club de la capitale. Le joueur de 18 ans, lui, ne se laisse pas dépasser par les évènements et prend cela positivement. «On parle beaucoup de mon avenir, mais je suis très reconnaissant de porter ce maillot. Je suis très heureux. C’est un club immense, et je suis ici depuis mon enfance. Je laisse ces rumeurs à mon agent, je vis ma réalité. Ma réalité est que je reviendrai aux Corinthians en janvier. (…) Je suis très excité. Je suis jeune, j’aime expérimenter de nouvelles choses, je veux apprendre» avait-il déclaré à la Gazeta Esportiva.

Le directeur sportif francilien Luis Campos avait lui aussi calmé le jeu au micro de Canal + : «le PSG est obligé d’être informé de tous les grands talents dans le monde. Mais rien n’est encore signé.» Pour autant, si le joueur n’est pas encore sous contrat avec le club francilien, cela ne l’empêche pas de déjà poser ses valises dans la capitale française. En effet, il en a profité pour passer ses vacances avec sa compagne Julia Silvestre du côté de Paris comme il l’a partagé sur son compte Instagram avec ce message : «ces vacances seront parfaites avec toi. Très heureux de partager ces moments avec toi, je t’aime tellement.»