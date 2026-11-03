Youth League : Villarreal gifle le PSG

Le PSG U19 a subi sa première défaite de la saison en Youth League, lourdement battu par Villarreal (3-0) ce mardi, lors de la quatrième journée. Privés notamment d’Adam Ayari et d’Olax, les jeunes Parisiens de Jean-François Vulliez ont vécu une entame cauchemardesque, encaissant un premier but de Moussa Traoré après seulement vingt secondes de jeu. Malgré quelques occasions, dont une frappe de Ghalleb sur la barre, les Rouge et Bleu n’ont jamais réussi à inverser la tendance face à une formation espagnole bien organisée.

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Saúl Rodríguez a ensuite creusé l’écart juste avant la pause (2-0, 41e), avant de s’offrir un doublé en fin de rencontre (3-0, 81e). Cette défaite met fin à l’invincibilité européenne des Parisiens, qui restent à sept points après quatre journées et glissent provisoirement à la sixième place. De son côté, Villarreal réalise une belle opération et grimpe à la deuxième position avec dix unités.