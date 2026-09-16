Ligue Europa : dominateur puis bousculé, l’OL repart d’Anderlecht avec la victoire

Après un match nul sans saveur sur la pelouse du Paris FC en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais lançait sa campagne européenne en Ligue Europa ce mercredi soir sur la pelouse d’Anderlecht. Avec 8 changements par rapport à la composition d’équipe précédente, Paulo Fonseca jouait la carte du turnover, tout en gardant sa colonne vertébrale Niakhaté-Morton-Openda. Et l’OL commençait bien, avec une première tête cadrée de Ouédraogo (2e), et un pressing intéressant.

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Et cela payait très vite. Boudache s’offrait un numéro de passements de jambes avant d’envoyer un centre qui était mal repoussé sur Nartey. Le Danois de 20 ans reprenait du pied droit et trompait Coosemans (0-1, 8e). Un début de match idéal des Lyonnais, appliqués. Et qui avaient même un brin de chance, alors qu’Anderlecht reprenait peu à peu le dessus. Sur une action démarré côté gauche, la recrue Nakamura, titulaire, pénétrait dans la surface et enroulait sa frappe, détournée par le malheureux Llansana pour offrir le deuxième but (0-2, 22e). Les Belges répondaient par une belle action, pleine de qualité technique, mais Descamps, titulaire dans les buts, s’interposait devant Cvetkovic (34e).

L’OL s’est fait peur

Au retour des vestiaires, Paulo Fonseca ne prenait aucun risque en sortant les joueurs avertis, Niakhaté et Ouédraogo, pour faire entrer Bacher et Tagliafico. Et l’OL gâchait dès la reprise une énorme occasion suite à un contre éclair mené par le trio offensif et conclu par une frappe d’Openda sur le poteau (52e). Anderlecht avait beau accentuer la pression, les Rhodaniens restaient solides, concentrés, jusqu’à la 61e minute et le but de Cvetkovic, sur une erreur de relance de Clinton Mata, qui aboutissait à une tête gagnante du buteur serbe (1-2, 61e). Fonseca réagissait en lançant Sulc, à la place du remuant mais inefficace Openda.

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La tournure de la rencontre, jusqu’alors maîtrisée par l’OL, changeait radicalement, avec un stade enfin bruyant, et des centres qui s’enchaînaient en direction de la surface lyonnaise. Nartey et Morton cédaient leurs places à Bidstrup et Tolisso à la 74e, histoire de reprendre la main sur le jeu. Bentayeb, entré en jeu pour les Mauves, alertait Descamps (79e), et Clinton Mata jouait avec le feu en poussant sèchement Cvetkovic dans la surface (84e). L’OL se donnait des sueurs froides, faute d’avoir tué la rencontre lorsqu’il la dominait. Mais le principal a été fait, avec 3 points récoltés à l’extérieur pour la première journée de Ligue Europa.

Le classement de la Ligue Europa