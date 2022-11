Les trois options de Zinedine Zidane pour son avenir

La suite après cette publicité

Pour beaucoup de monde, il n'y a que très peu de doutes concernant l'avenir de Zinedine Zidane : il sera, dans un futur proche, sélectionneur de l'Equipe de France. Prendra-t-il les commandes des Bleus après ce Mondial au Qatar ? C'est une possibilité réelle et qui a pris de plus en plus d'ampleur ces derniers temps, alors que l'option du PSG a aussi été sur la table pendant un moment pour la légende du Real Madrid.

Et en plus de la sélection avec laquelle il a été champion du monde en 1998, le Marseillais a deux clubs en tête. Selon Defensa Central, Zizou aimerait bien entraîner en Italie un jour, et surtout à la Juventus. Il garde de très bons souvenirs de son aventure turinoise et a pour objectif d'y revenir à l'avenir. L'autre formation que Zidane se verrait bien entraîner n'est autre que... le Real Madrid.

Un enième retour ?

Selon le média madrilène, Zinedine Zidane estime qu'il est tout à fait possible qu'il y ait une troisième aventure sur le banc du Bernabéu pour lui. Récemment, Florentino Pérez et lui se sont revus et ont renoué des liens. Le Français ne veut cependant pas se précipiter, mais il aimerait revenir un jour. Chez les dirigeants madrilènes, on ouvre aussi la porte à un retour de ZZ.

En revanche, ce ne sera vraisemblablement pas pour prendre la relève de Carlo Ancelotti. Les Merengues pensent notamment à deux autres anciens de la maison, Raul Gonzalez, coach du Castilla, et Xabi Alonso, qui a récemment pris les commandes du Bayer Leverkusen. On devra donc attendre quelques années pour le revoir à Madrid, mais d'ici là, on le verra peut-être du côté du Stade de France ou de Turin !