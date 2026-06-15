CdM 2026 : le Brésil va encore devoir se passer de Neymar

Son retour avait tout d’une belle histoire mais le peuple brésilien va encore devoir patienter. En effet, selon la presse brésilienne, Neymar a quitté temporairement le camp de la sélection brésilienne pour passer un nouvel examen d’imagerie, dans le cadre d’un suivi jugé protocolaire par la CBF. Le staff médical veut s’assurer de l’évolution de sa récupération, alors que le joueur n’a toujours pas repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers.

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Selon le staff du Brésil, l’objectif reste de ne pas précipiter son retour, Neymar n’étant pas considéré comme indispensable pour le prochain match contre Haïti, d’après les informations de CazéTV. Une présence dans le groupe reste envisageable, mais uniquement pour quelques minutes en fin de rencontre afin de lui redonner du rythme, en fonction du déroulement de la partie. Tout semble indiquer que l’ancien joueur du Barça et du PSG fera son retour lors du dernier match de phases de groupe contre l’Ecosse.