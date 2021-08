Le vestiaire du Real Madrid déroule le tapis rouge à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé jouera-t-il au Real Madrid cette saison ? Difficile à dire, mais depuis hier, la presse espagnole est un peu pessimiste. Au point où, en interne, les dirigeants madrilènes craignent même que le forcing du PSG et la présence de stars dans l'effectif parisien forcent le Bondynois a prolongé son contrat qui expire en juin 2022. Mais dans le vestiaire merengue, on y croit. Et beaucoup.

« Peut-être que le transfert de Lionel Messi a quelque chose de bien pour nous car notre plus gros concurrent a perdu son meilleur joueur. D'ailleurs, toute cette histoire autour de Messi n'est certainement pas un inconvénient pour nous. Et peut-être qu'il en sortira encore plus de bonnes choses pour nous. Peut-être qu'un joueur de Paris nous rejoindra… », lançait par exemple Toni Kroos hier. Et comme l'indique Marca, il n'est pas le seul à le penser.

Les joueurs du Real ont des informations en exclusivité

Le média rajoute que les joueurs du vestiaire ont des infos en permanence au sujet du Bondynois, et qu'ils sont tous optimistes quant à sa possible arrivée. La sortie médiatique de l'Allemand n'est ainsi qu'un exemple et un symbole parmi tant d'autres de l'enthousiasme qu'il y a chez les joueurs du Real Madrid à ce sujet. Ils espèrent aussi que l'avenir flou de Cristiano Ronaldo et une possible arrivée à Paris facilitent cette opération.

Une chose est sûre selon le média : dans la tête des joueurs, jamais Mbappé n'a été aussi proche de rejoindre le Real Madrid. Et ils s'en réjouissent beaucoup, car son possible transfert est unanimement considéré comme un énorme coup sur le plan sportif. Visiblement, Toni Kroos et compagnie savent des choses dont on n'est pas (encore) au courant !