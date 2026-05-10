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Bundesliga

Marie-Louise Eta entre dans l’histoire après la victoire de l’Union Berlin contre Mayence

Par Jordan Pardon
1 min.
Marie-Louise Eta @Maxppp
Mayence 1-3 Union Berlin

Devenue la première femme nommée entraîneuse d’une équipe du TOP 5 européen mi-avril en prenant la tête de l’Union Berlin, Marie-Louise Eta tient désormais sa première victoire. Ce dimanche, ses joueurs se sont imposés 3-1 face à Mayence, de quoi grimper à la 12e place de Bundesliga. Plus loin que l’aspect comptable, ce succès est surtout lourd de sens car il est le premier pour une femme dans l’un des cinq grands championnats européens.

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La coach de 34 ans avait commencé son aventure par deux défaites face à Wolfsburg (1-2) puis Leipzig (3-1), avant d’accrocher le match nul face à Cologne malgré un retard de deux buts (2-2). Un rendez-vous est prévu avec sa direction en fin de saison afin de trancher sur son avenir : rester en fonction la saison prochaine ou intégrer l’équipe féminine.

Pub. le - MAJ le
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