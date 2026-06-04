EdF : la réaction à chaud d’Aurélien Tchouameni

L’équipe de France a mal débuté sa préparation pour la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés 2 buts à 1 contre la Côte d’Ivoire. Interrogé à l’issue du match, Aurélien Tchouameni n’est pas inquiet pour autant.

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« C’est sûr que la défaite est dommageable compte tenu du match. On est en phase de préparation, il y a encore des choses à peaufiner, on reste serein pour la suite, être prêt pour le jour J. Il n’y a pas de conclusion à tirer de ce match-là. Le plus important, c’est de continuer à travailler ensemble, on sera prêt », a-t-il confié au micro de TF1.