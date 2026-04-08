Menu Rechercher
Commenter 23
Ligue des Champions

Barça : Ronald Araujo appelle à la Remontada

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ronald Araujo lors d'un match avec le Barça @Maxppp
Barcelone 0-2 Atlético

Battu 2-0 par l’Atlético de Madrid ce mardi soir, le FC Barcelone a la mine des mauvais soirs. Le club catalan a hypothéqué son avenir européen et devra réagir au match retour pour espérer atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour autant, rien n’est encore terminé et l’espoir reste possible pour les Blaugranas.

La suite après cette publicité

À l’issue de la rencontre, le défenseur uruguayen a même partagé un message conquérant dans le but de remonter ce résultat à l’Estadio Metropolitano ce mardi. «Une remontada, on l’a fait plusieurs fois … Même dans leur stade, nous allons essayer.» Le match retour s’annonce déjà animé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Ronald Araújo

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Ronald Araújo Ronald Araújo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier