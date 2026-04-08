Barça : Ronald Araujo appelle à la Remontada

Battu 2-0 par l’Atlético de Madrid ce mardi soir, le FC Barcelone a la mine des mauvais soirs. Le club catalan a hypothéqué son avenir européen et devra réagir au match retour pour espérer atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour autant, rien n’est encore terminé et l’espoir reste possible pour les Blaugranas.

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À l’issue de la rencontre, le défenseur uruguayen a même partagé un message conquérant dans le but de remonter ce résultat à l’Estadio Metropolitano ce mardi. «Une remontada, on l’a fait plusieurs fois … Même dans leur stade, nous allons essayer.» Le match retour s’annonce déjà animé.