Montpellier - OM : les compositions probables

Choc pour l'Europe, ce soir (21h) au stade de la Mosson, où Montpellier (8e) reçoit l'Olympique de Marseille (6e). En cas de victoire, les Olympiens pourraient poursuivre leur marche en avant et récupérer la 5e place, aux dépens de Lens. De son côté, le MHSC pourrait, lui, revenir à hauteur de son adversaire du soir et se relancer dans la course à l'Europe, en fin de saison.

Pour cette rencontre, Michel Der Zakarian devrait, selon L'Équipe, aligner un 4-3-3 à la pointe duquel il pourra à nouveau compter sur son trio de feu Mavididi-Delort-Laborde. De son côté, Jorge Sampaoli pourrait proposer son 3-4-3 habituel où Luis Henrique serait une nouvelle fois aligné dans le couloir gauche.

