Un jeune buteur du FC Nantes fait saliver trois clubs anglais

Edoly Lukoki Mateso. Ce nom ne vous dit sûrement rien, mais cet attaquant de 16 ans est l’une des plus belles promesses du centre de formation du FC Nantes. Surclassé en U17, le natif de Clichy-la-Garenne est un vrai numéro 9 capable aussi bien de jouer dos au but que de briller par sa vitesse et sa technique. Il a claqué 12 buts et délivré 11 passes décisives cette saison en championnat avec les Canaris.

Des performances qui lui ont ouvert les portes de l’Equipe de France U16. D’ailleurs, lors du tournoi de l’espoir en Turquie, il était titulaire face à l’Italie et avait largement participé à la belle victoire des Bleuets (5-2) en marquant un but devant de nombreux scouts européens présents pour l’occasion. Plusieurs clubs anglais sont plus qu’intéressés par le profil du jeune buteur nantais. Selon nos informations, Everton et Norwich City sont déjà sur les rangs tandis qu’Arsenal pourrait être le prochain à se mettre sur la liste des courtisans. Reste à connaître la position du FC Nantes qui n’a pas encore montré clairement ses intentions quant à l’avenir de sa jeune pépite.