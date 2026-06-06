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Le Pape Léon XIV fait son choix entre le Real Madrid et le Barça

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le pape Léon XIV @Maxppp

En visite en Espagne jusqu’à samedi prochain, le pape Léon XIV n’a pas échappé à l’incontournable question footballistique. Interrogé à Madrid sur sa préférence entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le souverain pontife a répondu avec malice : « Le pape est pour toutes les équipes, mais Prevost est pour le Real Madrid », en référence à son nom de naissance, Robert Francis Prevost. Un clin d’œil qui devrait ravir les supporters merengues, alors qu’il doit participer à un grand rassemblement au stade Santiago-Bernabéu.

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À quelques jours du début de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, Léon XIV a également dévoilé ses couleurs sur la scène internationale. « Je soutiendrai sans aucun doute les États-Unis, même si je ne suis pas sûr de pouvoir regarder beaucoup de matches », a confié le pape, détenteur des nationalités américaine et péruvienne. Un choix logique puisque le Pérou, lui, ne s’est pas qualifié pour le Mondial.

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