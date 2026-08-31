Lille tombe d’accord avec Newcastle pour Matías Fernández-Pardo à 60 M€ !

Le feuilleton Matías Fernández-Pardo touche à sa fin. Mis à l’écart du groupe lillois jusqu’à la fermeture du mercato, l’attaquant de 21 ans était devenu l’un des principaux candidats au départ du LOSC. Très courtisé ces dernières semaines, l’international belge figurait notamment sur les tablettes d’Arsenal, comme nous l’avions révélé, mais aussi de l’Atlético de Madrid et de Newcastle, alors que Lille avait décidé d’accélérer les discussions autour de son avenir.

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Ces dernières heures, Davide Ancelotti avait d’ailleurs annoncé la mise à l’écart du joueur. « On a pris la décision qu’il ne s’entrainait pas avec le groupe jusqu’à la fin du mercato et jusqu’à la solution de sa situation. C’est un sujet de mercato et donc un sujet de club », a ainsi indiqué le tacticien italien. Et pour le récupérer, les Magpies avaient pris une longueur d’avance sur la concurrence. Les dirigeants anglais avaient intensifié les négociations avec leurs homologues lillois et s’étaient progressivement rapprochés des exigences du LOSC.

Un deal à 60 millions d’euros

Et l’opération est désormais bouclée. Newcastle a trouvé un accord avec Lille pour le transfert de Matías Fernández-Pardo contre 60 millions d’euros, auxquels s’ajouteront des bonus, d’après Fabrizio Romano. Le joueur a également donné son feu vert au projet des Magpies et doit s’envoler dès ce lundi pour l’Angleterre afin de finaliser son arrivée. Newcastle rafle ainsi la mise malgré la forte concurrence autour du Belge et renforce son attaque, notamment après le départ d’Anthony Gordon vers le FC Barcelone.

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Il s’agit surtout d’une opération financière considérable pour le LOSC. Lille avait déboursé environ 11,5 millions d’euros pour recruter Fernández-Pardo à La Gantoise l’été dernier et va donc réaliser une énorme plus-value seulement un an plus tard, auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 41 matches disputés la saison dernière. Pour le joueur, l’aventure lilloise s’achève déjà avec un nouveau défi de taille en Premier League, où Newcastle a décidé de miser très gros pour l’attirer.