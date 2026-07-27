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Corinthians : Memphis Depay va prolonger

Par Josué Cassé
Memphis Depay @Maxppp

Arrivé au Brésil en septembre 2024 après une expérience d’un an et demi à l’Atlético de Madrid, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale des Pays-Bas (55 buts en 112 sélections), Memphis Depay, est sur le point de prolonger au Corinthians.

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Selon les dernières informations d’ESPN, celui qui a été annoncé dans le viseur de l’OM lors de ce mercato estival a accepté les conditions proposées par le club brésilien pour les deux prochaines saisons

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