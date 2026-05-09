Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Manchester City - Brentford : les compositions officielles

Par Axel Allag
1 min.
Erling Braut Haaland @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Man City Brentford Voir sur CANAL+ FOOT

Ce samedi, place à la 36e journée de Premier League avec une affiche entre Manchester City et Brentford. À domicile, Citizens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Matheus Nunes, Nathan Aké, Marc Guéhi et Nico O’Reilly en défense. Tijjani Reijnders et Bernardo Silva composent l’entrejeu. Rayan Cherki est aligné en tant que numéro 10 tandis qu’on retrouve Jérémy Doku et Antoine Semenyo sur les ailes. Erling Haaland est aligné en pointe.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Bee s’articulent dans un 4-3-3 avec Caoimhín Kelleher dans les cages derrière Kayode, Ajer, Collins et Hickey. Le milieu de terrain est assuré par Damsgaard, Yarmoliuk et Jensen. Devant, Igor Thiago est soutenu par Kevin Schade et Keane Lewis-Potter.

Les compositions

Manchester City :
{"key":"api_embed_match_formation","matchId":"3253322313594161160","position":"home"}
Brentford :
{"key":"api_embed_match_formation","matchId":"3253322313594161160","position":"away"}

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Brentford

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Brentford Logo Brentford
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier