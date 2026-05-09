Manchester City - Brentford : les compositions officielles

Ce samedi, place à la 36e journée de Premier League avec une affiche entre Manchester City et Brentford. À domicile, Citizens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Matheus Nunes, Nathan Aké, Marc Guéhi et Nico O’Reilly en défense. Tijjani Reijnders et Bernardo Silva composent l’entrejeu. Rayan Cherki est aligné en tant que numéro 10 tandis qu’on retrouve Jérémy Doku et Antoine Semenyo sur les ailes. Erling Haaland est aligné en pointe.

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De leur côté, les Bee s’articulent dans un 4-3-3 avec Caoimhín Kelleher dans les cages derrière Kayode, Ajer, Collins et Hickey. Le milieu de terrain est assuré par Damsgaard, Yarmoliuk et Jensen. Devant, Igor Thiago est soutenu par Kevin Schade et Keane Lewis-Potter.

Les compositions