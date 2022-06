Benoit Costil pourrait rebondir à Lorient

La fin d'aventure de Benoit Costil à Bordeaux ne s'est pas passé de la plus belle des manières. Accusé de racisme par certains supporters, le portier n'a également pas pu empêcher la relégation des Girondins et avait même perdu sa place à un moment au profit de Gaëtan Poussin. Après une saison quasi cauchemardesque pour lui, son contrat n'a évidemment pas été prolongé et il a quitté libre Bordeaux cet été.

Sans club depuis, le gardien international français est logiquement à la recherche d'un dernier challenge. Celui-ci pourrait venir de Bretagne, puisque Ouest France indique que le FC Lorient serait intéressé et que le portier ne serait pas insensible à cet intérêt. Les Merlus veulent un nouveau gardien et Costil serait très intéressé par l'idée d'intégrer ce projet. Les prochains jours pourraient déjà être décisifs.