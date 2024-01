PSG : Luis Enrique ne veut pas entendre parler du Barça

Une bombe. Ce week-end, Xavi a annoncé qu’il ne serait pas l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. En effet, l’ancien milieu de terrain a annoncé son départ. Ce qui a surpris son vestiaire. Depuis, plusieurs entraîneurs sont cités pour lui succéder. Parmi eux, Luis Enrique, qui a la cote auprès des joueurs blaugranas. Mais pour le moment, l’Espagnol est en poste au PSG jusqu’en 2025.

Hier soir, il a été questionné par la presse qui voulait connaître son sentiment après l’annonce de Xavi et savoir si un retour sur le banc catalan pourrait l’intéresser. Comme on pouvait s’y attendre, l’Asturien a botté en touche. «Je n’ai rien à commenter sur cette question», a-t-il lâché en conférence de presse. Nul doute que les médias reviendront à la charge les prochaines semaines afin d’en savoir plus sur le sujet.