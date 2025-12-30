Crystal Palace d’accord avec Tottenham pour un transfert à 40 M€

En Premier League, le départ d’Antoine Semenyo agite déjà le mercato hivernal. L’attaquant de Bournemouth s’est mis d’accord avec Manchester City, qui est en passe de faire sauter sa clause libératoire de 75 millions d’euros pour le premier janvier prochain. Pour se renforcer, les Cherries avaient alors cherché un remplaçant et avaient listé Brennan Johnson pour lui succéder.

Mais comme l’informe The Athletic, Crystal Palace et Tottenham Hotspur ont trouvé un accord pour le transfert de l’international gallois de 24 ans, même si l’ailier doit encore décider s’il souhaite rejoindre les Eagles cet hiver. Un accord a été trouvé entre les clubs pour un montant avoisinant les 40 millions d’euros, mais Brennan Johnson aura donc le dernier mot dans cette opération.