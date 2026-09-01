Strasbourg recrute Conrad Harder

Strasbourg se prépare à une dernière journée mouvementée. Guéla Doué est arrivé en Allemagne pour passer sa visite médicale afin de s’engager en faveur du Bayer Leverkusen. Mathis Amougou, lui, va être prêté au TFC comme expliqué par nos soins. Dans le sens des arrivées, les Alsaciens ont bouclé le recrutement de Conrad Harder (21 ans).

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Ils viennent d’officialiser la nouvelle. «Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Conrad Harder. L’attaquant danois est prêté par le RB Leipzig jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.»