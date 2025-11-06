OM : Eric Di Meco dénonce l’absence d’Adrien Rabiot

Hier soir, l’Olympique de Marseille a chuté pour la troisième fois en quatre matches de Ligue des Champions. Battus par l’Atalanta (0-1), les hommes de Roberto De Zerbi peuvent certes crier au scandale sur le penalty non sifflé, mais la presse n’a pas manqué de pointer du doigt leur piètre prestation d’ensemble. Et selon Eric Di Meco, il manquait un atout important hier sur le terrain, un certain Adrien Rabiot.

«Ceux qui sont là ne sont peut-être pas au niveau. (…) Sur la saison dernière, tu n’en as pas cinquante des joueurs à garder. Tu n’en as pas tant que ça finalement. Et s’il y en a un à garder, c’est Rabiot et tu te renforces autour. Oui, il y avait un problème contractuel avec lui, mais ce problème contractuel va te coûter combien si tu ne sors pas de la poule à l’arrivée ?», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.