Real Madrid : le vestiaire se déchire désormais autour du capitanat !

Rien ne va plus du côté du Real Madrid qui traverse une crise rarement vue auparavant. Avec la saison blanche qui se profile, plusieurs tensions ont éclaté au sein du vestiaire madrilène. La dernière en date a fait couler beaucoup d’encre avec notamment cette violente bagarre entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde qui a obligé le Real Madrid à infliger une amende historique de 500 000 euros. Quelques jours auparavant, une autre histoire avait éclaté dans le vestiaire madrilène entre Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras.

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Le défenseur allemand aurait giflé le latéral gauche espagnol d’après la presse madrilène. L’ancien défenseur de Benfica était sorti du silence confirmant « un incident avec un coéquipier, ponctuel et sans importance, qui est déjà oublié ». Mais cette scène confirme que le vestiaire semble se déchirer petit à petit. Et si ce soir, le Real Madrid affronte le Barça dans un Clasico qui pourrait offrir le titre de la Liga aux Catalans, du côté de la presse madrilène, le sportif passe au second plan ce dimanche.

Le vestiaire ne veut plus utiliser l’ancienneté pour le capitaine

Le quotidien AS fait de nouvelles révélations au sein du vestiaire et notamment autour du brassard de capitaine. Le vestiaire madrilène manque cruellement de vrais leaders et les épisodes Rüdiger-Carreras et Tchouameni/Valverde l’illustrent. Des sources internes au club ont confié que le club regrettait l’époque des Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pepe, Nacho, Benzema, Kroos et Modric estimant que contrairement à l’effectif actuel, eux ne vivaient "que pour le football". Les nouveaux leaders du vestiaire sont pointés du doigt pour leur mentalité pas toujours collective. Outre Carvajal, Valverde et Vinicius sont les autres capitaines.

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Mais plusieurs voix s’élèvent dans le vestiaire ces dernières semaines pour remettre en question ces choix. Au Real Madrid, l’ancienneté est utilisée pour nommer les capitaines. Mais plusieurs joueurs veulent renverser cette règle et s’inspirer du FC Barcelone avec un système hybride entre ancienneté et surtout vote du vestiaire. Plusieurs joueurs poussent pour utiliser cette méthode. Preuve d’une situation tendue autour de ce sujet, après la violente altercation entre Tchouameni et Valverde, AS rapporte que Dani Carvajal, pourtant capitaine, a été l’un des premiers à rentrer chez lui. Mais il a dû revenir après un appel du club pour assister à une réunion d’urgence avec les joueurs impliqués dans la bagarre. Et les autres vice-capitaines, Valverde et Vinicius Jr, ne s’illustrent pas par leur sérénité non plus. Preuve que ce sujet est très épineux au club donc…