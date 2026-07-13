Un arbitre écarté de la Coupe du Monde 2026 retrouvé mort

Stupeur aux Pays-Bas. Appelé à être arbitre assistant vidéo lors de la Coupe du Monde 2026, l’arbitre Rob Dieperink avait finalement été écarté du tournoi après avoir été mis en cause par la justice anglaise dans une enquête pour agression sexuelle sur mineur. Ce soir, la fédération néerlandaise (KNVB) nous apprend que Dieperink a été retrouvé mort à son domicile aux Pays-Bas.

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We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

«Nous sommes consternés et profondément affligés par le décès de Rob Dieperink. Avec Rob, nous perdons un arbitre très apprécié, mais surtout un collègue agréable et impliqué. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et tous ceux qui lui étaient chers. Nous leur souhaitons beaucoup de force et de courage pour surmonter cette grande perte», peut-on lire dans le communiqué publié par la KNVB.