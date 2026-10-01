Ousmane Dembélé : « je suis le joueur que j’aurais rêvé d’être »

C’est une question qu’Ousmane Dembélé a dit avoir apprécié, en conférence de presse. Il lui a été demandé si son plus gros progrès, en tant que joueur de football, se situait sur la lecture du jeu. Et l’attaquant du PSG et de l’équipe de France a confirmé que cela avait bien été un axe de progression.

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« J’ai énormément appris, progressé. J’ai passé quatre, cinq ans au FC Barcelone, j’ai vu des joueurs exceptionnels, dont un qui était presque parfait. Je voulais être un joueur parfait. Aujourd’hui, je suis le joueur que j’aurais rêvé d’être », a-t-il déclaré avec le sourire.