Ligue 1

RC Lens : la grosse frustration d’Adrien Thomasson

Par Samuel Zemour
1 min.
Adrien Thomasson sous les couleurs du RC Lens @Maxppp
Strasbourg 1-1 Lens

En difficulté sur la pelouse de Strasbourg, le RC Lens n’a pas réussi à l’emporter et a concédé un nul qui n’arrange personne (1-1). Après la rencontre, Adrien Thomasson s’est montré frustré, en raison de la faiblesse offensive du soir. Pour rappel, Lens a tiré 25 fois pour seulement cinq frappes cadrées.

«Beaucoup de frustration avec ce scénario de match, même si on revient au score. Je n’ai pas les statistiques, mais je pense qu’au niveau du rapport de force, on méritait la victoire. C’est quand même frustrant de se procurer autant d’occasions et d’en convertir qu’une seule. Ça reste un point à l’extérieur contre une belle équipe de Strasbourg, donc on ne va pas cracher dessus. On continue notre bonhomme de chemin, mais c’est vrai qu’il y a tout de même de la frustration», a-t-il lâché sur Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
