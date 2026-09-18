OL : Paulo Fonseca espère que Zinedine Zidane va appeler Corentin Tolisso chez les Bleus

À 32 ans, Corentin Tolisso a souvent été au coeur d’une campagne médiatique pour convaincre Didier Deschamps de le rappeler en équipe de France. Des tentatives qui sont toujours restées vaines. L’arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus va-t-elle changer la donne ? À la veille du choc de ligue 1 face au Stade Rennais et à quelques heures de l’annonce de la première liste de ZZ (18h), le coach des Gones, Paulo Fonseca, espère que le nouveau patron des Bleus convoquera son milieu de terrain aux 28 sélections (2 buts).

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« Corentin Tolisso est un élément essentiel à l’équipe. C’est un joueur qui donne tout pour l’équipe et c’est important pour nous de l’avoir. Il a eu des petits problèmes physiques qui l’ont limité mais rien n’enlève sa qualité. Vous êtes habitués à voir Corentin Tolisso être plus décisif mais je trouve qu’il fait du très bon travail. Pour moi, tous mes joueurs devraient partir en sélection. Mais cette décision ne me revient pas. Il le mérite, mais je suis le premier à respecter les décisions des entraîneurs nationaux. Je sais que Zinedine Zidane fera un grand travail et je ne l’influencerai pas », a-t-il confié en conférence de presse.