Amicaux : Lille s’incline contre l’Union Saint-Gilloise, Le Mans s’offre Nantes

Après avoir dominé La Louvière (3-0), la semaine passée, Lille s’est cette fois-ci incliné face à l’Union Saint-Gilloise (2-1), pour son deuxième match de préparation d’avant-saison. Les Lillois, qui ont concédés l’ouverture du score à la 25e minute sur un but de Louis Patris avant d’être réduits à dix 7 minutes plus tard suite à l’expulsion du jeune Saad Boussadia, ont égalisé grâce à Gaëtan Perrin (60e). Les Dogues de Davide Ancelotti ont finalement encaissé un but à un quart de la fin et n’ont ensuite pas été en mesure de revenir au score.

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Prochain adversaire pour les partenaires d’Olivier Giroud : un autre club belge, Louvain, le 1er août (17h). Dans le même temps, Le Mans a enchaîné une deuxième victoire de suite en préparation en gagnant face à Nantes (L2) (1-0) sur une réalisation de William Harbouz (68e). Les Manceaux, promus cette saison en Ligue 1, affronteront Angers lors de leur 3e match de pré-saison, le week-end prochain.