Menu Rechercher
Commenter 6
Matchs Amicaux

Amicaux : Lille s’incline contre l’Union Saint-Gilloise, Le Mans s’offre Nantes

Par Kevin Massampu
1 min.
Olivier Giroud @Maxppp
17:00 R. Union SG Lille
17:00 Le Mans Nantes

Après avoir dominé La Louvière (3-0), la semaine passée, Lille s’est cette fois-ci incliné face à l’Union Saint-Gilloise (2-1), pour son deuxième match de préparation d’avant-saison. Les Lillois, qui ont concédés l’ouverture du score à la 25e minute sur un but de Louis Patris avant d’être réduits à dix 7 minutes plus tard suite à l’expulsion du jeune Saad Boussadia, ont égalisé grâce à Gaëtan Perrin (60e). Les Dogues de Davide Ancelotti ont finalement encaissé un but à un quart de la fin et n’ont ensuite pas été en mesure de revenir au score.

La suite après cette publicité

Prochain adversaire pour les partenaires d’Olivier Giroud : un autre club belge, Louvain, le 1er août (17h). Dans le même temps, Le Mans a enchaîné une deuxième victoire de suite en préparation en gagnant face à Nantes (L2) (1-0) sur une réalisation de William Harbouz (68e). Les Manceaux, promus cette saison en Ligue 1, affronteront Angers lors de leur 3e match de pré-saison, le week-end prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
R. Union SG
Lille
Le Mans
Nantes
Guingamp
Lorient

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
R. Union SG Logo Union Saint-Gilloise
Lille Logo Lille
Le Mans Logo Le Mans FC
Nantes Logo Nantes
Guingamp Logo Guingamp
Lorient Logo Lorient
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier