L’AJMK Formation organise des sessions pour préparer l’examen d’agent de joueurs FIFA

Si vous êtes passionnés par le monde du football et que vous souhaitez devenir agent de joueurs, ce message est pour vous. En effet, l’AJMK Formation propose une nouvelle formation de 250 heures pour vous préparer à l’examen d’agent de joueurs FIFA. Pour cela, cette structure a plusieurs objectifs. L’idée est de préparer efficacement les candidats à cet examen, en les aidant «à acquérir les compétences nécessaires pour représenter les joueurs à l’internationale et à maîtriser les aspects juridiques, éthiques et commerciaux du métier d’agent.»

La suite après cette publicité

L’enseignement se fait à distance, avec des exercices et des cas pratiques et théoriques. Une attestation sera remise aux participants une fois la formation terminée. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire par téléphone au 07 87 46 94 49 ou par mail à l’adresse contact@ajmkformation.com. Si vous désirez plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’AJMK Formation.