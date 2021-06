EdF : Paul Pogba prend la défense de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Depuis son retour en Bleu, Karim Benzema (33 ans) est à la recherche d’un but. L’attaquant du Real Madrid peine encore à trouver le chemin des filets notamment lors de l’Euro où il a manqué quelques occasions face à la Hongrie. Un but lui permettrait certainement de gagner un peu plus en confiance, mais pour ces coéquipiers, pas question de douter de lui.

Lors d’un entretien à RTL, Paul Pogba (28 ans) n’a pas hésité à prendre la défense de son coéquipier comme l’avait aussi fait Didier Deschamps après le match nul face à la Hongrie.« Karim va marquer, qui va douter de lui ? Personne, surtout pas les Français. Il a des occasions, il est dans le jeu, il est performant, le but va venir tout seul. Le maillot ne sera jamais lourd à porter. Il faut juste soutenir nos joueurs et ne pas se poser de questions. Vous allez voir les prochains matchs. »