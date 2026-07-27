La presse hallucine du nouveau scandale en Italie, le plan précis du Barça pour Raphinha

L’Italie est dans un nouveau bourbier

Un nouveau fiasco secoue la Fédération italienne. Parce que même quand elle ne joue pas, l’Italie fait parler d’elle, et c’est rarement en bien. Comme l’illustre La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini pourrait partir. Un coup de tonnerre alors que le nouveau directeur sportif de la Squadra Azzurra a pris ses fonctions le mois dernier seulement. Parce que le gros du problème, c’est le cas Andrea Pirlo. «Il divise», comme l’explique le journal italien. En raison de son lien avec la société Fonbet qui est gérée par un oligarque russe, Pirlo est remis en question, de quoi poser question sur l’avenir de Paolo Maldini. Une montage de problèmes supplémentaires pour la Fédération italienne qui n’avait pas besoin de ça…

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Raphinha veut revenir à son meilleur niveau

Les attentes seront grandes autour de Raphinha. Il sort d’une saison frustrante avec beaucoup de blessures, beaucoup d’absences, mais aussi des buts importants et un niveau toujours impressionnant lorsqu’il est là. Cependant, le Brésilien a un physique fragile et on l’a encore vu avec sa blessure pendant la Coupe du Monde. Raphinha doit récupérer de son (énième) pépin physique et il partira ensuite en Angleterre pour le stage de préparation du Barça, il est attendu à son meilleur niveau puisqu’il n’a aucune envie de quitter le club, malgré les intérêts de clubs saoudiens notamment.

Roberto De Zerbi en veut plus sur le mercato !

Un mot sur Tottenham qui est en mode reconstruction. Après avoir obtenu leur maintien in extremis, les Spurs investissent énormément sur ce marché des transferts, Tottenham est d’ailleurs le club anglais le plus dépensier depuis l’ouverture du mercato. Roberto De Zerbi a demandé des garanties et il en a eu, mais ce n’est pas terminé comme l’a confié l’ancien entraîneur de l’OM. Le technicien italien prépare cette saison avec minutie, il a même expliqué ne dormir que 4h par nuit, de quoi avoir des cernes… mais aussi plein d’idées pour ramener Tottenham dans les places européennes au minimum.