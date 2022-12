Enzo Loiodice, le jeune français expatrié qui a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs de Liga

La suite après cette publicité

C’est de plus en plus fréquent de voir des joueurs français aller se former ou finir leur formation à l’étranger, plutôt que d’attendre de découvrir le monde pro en France. Rien que dans la sélection tricolore qui a voyagé au Qatar, ils étaient nombreux à s’être envolés vers un club d’un autre championnat plutôt que de s’affirmer d’abord en Ligue 1 ou en Ligue 2. Enzo Loiodice lui est encore loin de pouvoir prétendre à une place en bleu, mais il a, comme Antoine Griezmann, Aymeric Laporte ou Robin Le Normand, fait le choix de quitter son pays pour rejoindre l’Espagne.

C’est à l’été 2020, âgé de 19 ans, qu’il quitte Dijon pour rejoindre Las Palmas, en deuxième division espagnole. Et ce, après un court passage à Wolverhampton où il a dû se contenter de quelques apparitions avec la réserve. Si le choix de filer en D2 espagnole pouvait en surprendre plus d’un, il faut dire que les Pio Pio sont un club assez réputé pour son jeu offensif et sa facilité à lancer des jeunes, à l’image de Pedri récemment. L’ancien international U20 tricolore a d’ailleurs connu, relativement vite, une belle réussite de l’autre côté des Pyrénées. Après une première saison d’adaptation, puis une deuxième année prometteuse et particulièrement bonne mais interrompue et conclue en mars à cause d’une blessure à l’épaule, le milieu de terrain cartonne avec le leader de la deuxième division espagnole.

Une belle cote en Espagne

Milieu de terrain tout terrain, excellent à la récupération et aussi précieux avec son pied gauche lorsqu’il faut créer du jeu, il a déjà tapé dans l’oeil de bon nombre de clubs de Liga. La presse espagnole évoque notamment ces derniers jours un intérêt prononcé du Betis pour ses services. « Des offres sont arrivées, mais mon idée est de continuer ici, je suis très heureux ici », expliquait même le joueur il y a quelques jours, alors qu’il négocie une prolongation avec les Canariens. Il faut dire que son contrat expire dans 6 mois…

Il y a donc urgence pour Las Palmas de le prolonger, puisqu’il fait partie des tauliers de Francisco García Pimienta, l’ancien formateur de La Masia, aux côtés de joueurs comme Mfulu, avec qui il compose un sacré duo dans l’entrejeu, ou la pépite Alberto Moleiro. Surtout, Dijon avait négocié 45% de la somme sur une future vente, et l’écurie insulaire veut baisser ce pourcentage, alors que les Bourguignons pourraient récupérer un joli chèque. On peut imaginer que l’avenir du joueur dépendra beaucoup de la montée ou non de Las Palmas dans l’élite du football espagnol. Mais une chose est sûre, les amateurs de Liga vont entendre parler d’Enzo Loiodice très rapidement.