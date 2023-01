Real Madrid : Florentino Perez pas chaud pour recruter cet hiver

Le Real Madrid est entré dans une mini crise de résultats en Liga, dont le Barça pourrait profiter pour marquer des distances quasi définitives. L’entraîneur Carlo Ancelotti, a demandé des renforts hivernaux en raison du manque de profondeur de l’effectif, mais le président madrilène Florentino Pérez l’a déjà prévenu qu’il n’investirait pas en janvier, ce qui complique les choses pour l’obtention de titres. La tacticien italien a besoin d’un attaquant de plus et souhaite renforcer la défense contre la fatigue accumulée mais son président l’a déjà informé qu’il devra terminer la saison avec l’équipe actuelle, selon les informations de Sport

La politique d’austérité de Florentino Perez ces dernières années a toujours été claire et il ne va pas changer sa feuille de route. Il comprend que son club est l’actuel tenant du titre de la Ligue des Champions et qu’il y a de la place pour gagner de nouveaux titres, tandis qu’Ancelotti craint qu’en cas de saison blanche, la grande victime ne soit lui. Désormais, Madrid n’aura pratiquement plus de vrais jours de repos entre la Super Coupe, la Coupe, la Liga et la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti a pratiquement abandonné la Coupe du Roi, lors du dernier match nul avec une équipe titularisée de remplaçants.

