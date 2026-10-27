Ballon d’Or : Real Madrid TV a taclé le Barça pendant la cérémonie

Le Real Madrid n’a pas manqué de rappeler sa victoire lors du Clasico pendant la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Alors que le gala se déroulait à Londres, Real Madrid TV a bouleversé sa programmation pour proposer une édition spéciale de Real Madrid Conecta, consacrée aux dernières récompenses et à l’annonce du lauréat masculin. Les intervenants en ont profité pour mettre en doute les informations diffusées avant la soirée, évoquant des prédictions erronées : « des listes complètes ont fuité, ne comportant pas les gagnants, et des noms de gagnants ont fuité alors qu’ils n’étaient pas les gagnants. Il semble que certains se livrent à une véritable supercherie », ont-ils lancé. Ils ont également relevé, non sans ironie : « n’est-il pas curieux que le gala se tienne à Londres pour la première fois ? »

La suite après cette publicité

La tension est ensuite montée au moment de découvrir le successeur d’Ousmane Dembélé. Alors que les espoirs madrilènes reposaient sur Kylian Mbappé, deuxième du classement, Harry Kane a finalement été sacré. Real Madrid TV a salué le vainqueur anglais avant de conclure l’émission par une référence directe au succès madrilène en Catalogne : « le Real Madrid a gagné à Barcelone et Harry Kane est Ballon d’Or. À demain, au revoir. » Une manière de remettre le Clasico au centre de l’actualité, tout en adressant une pique au Barça au terme d’une soirée où les Merengues ont vu leur attaquant vedette échouer aux portes du sacre.