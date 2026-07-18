«On n’a pas respecté le maillot» : Kylian Mbappé est dégoûté après l’humiliation pour la dernière de Didier Deschamps

La soirée qui devait permettre à l’équipe de France de quitter cette Coupe du Monde 2026 avec un minimum de dignité s’est finalement transformée en immense désillusion. Opposés à l’Angleterre dans la petite finale disputée au Hard Rock Stadium de Miami, les Bleus ont complètement manqué leur entame avant de subir une véritable leçon durant les quarante-cinq premières minutes. Dépassés dans tous les secteurs du jeu, incapables de répondre à l’intensité imposée par les Three Lions, les hommes de Didier Deschamps ont très rapidement coulé. Declan Rice a ouvert le score dès les premières minutes avant qu’Ezri Konsa ne double la mise sur corner. Bukayo Saka a ensuite puni les errements défensifs français avec un doublé qui a plongé les Tricolores dans un cauchemar absolu. Menée 4-0 à la pause, la sélection française donnait l’impression de vivre l’une des plus grandes humiliations de son histoire récente. Pour la dernière rencontre de Didier Deschamps sur le banc, le scénario avait tout d’un naufrage historique face au rival anglais.

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La réaction aperçue après la pause n’aura finalement servi qu’à limiter l’ampleur des dégâts sans effacer le sentiment d’échec. Revigorés par les changements opérés au retour des vestiaires, les Bleus ont retrouvé de l’allant avec un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation de Bradley Barcola qui ont ramené la France à un seul but de son adversaire. L’espoir d’un improbable retournement de situation a traversé le stade pendant quelques minutes, mais l’Angleterre a gardé son sang-froid avant de reprendre deux longueurs d’avance grâce au penalty transformé par Bukayo Saka, auteur d’un triplé retentissant. Ousmane Dembélé a bien inscrit un quatrième but dans le temps additionnel, mais Jude Bellingham a immédiatement répondu pour sceller définitivement le succès anglais sur le score de 6-4. Cette quatrième place mondiale laisse un goût extrêmement amer aux Tricolores qui quittent la compétition avec une image ternie après une première période catastrophique. La sortie de scène de Didier Deschamps, sélectionneur durant quatorze années, restera ainsi marquée par une humiliation difficile à digérer.

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Une vraie humiliation contre le rival

Au coup de sifflet final, Kylian Mbappé n’a d’ailleurs pas cherché à masquer son immense frustration malgré son doublé et son nouveau statut de meilleur buteur de la compétition. Le capitaine des Bleus a dressé un constat d’une rare sévérité sur la prestation collective de son équipe, estimant que les Français avaient totalement trahi les exigences du très haut niveau durant la première période. L’attaquant du Real Madrid a également tenu à défendre Didier Deschamps, dont il refuse de voir l’héritage résumé à cette dernière sortie ratée. Très marqué par cette quatrième place, Mbappé a reconnu que le groupe avait donné une image indigne de son statut avant de rendre hommage à celui qui a dirigé l’équipe de France pendant plus d’une décennie. «Je ne sais pas. Il y a eu deux mi-temps différentes. Je comprends ceux qui pensent que c’est du foutage de gueule. On n’a pas respecté le maillot. On a été humain. On ne peut pas permettre d’être humain. Ils nous ont réveillé. On est redevenu des joueurs de haut niveau en deuxième mi-temps, des machines mentales sans sentiment. Au final, on ne gagne pas et c’est surtout dommage pour le coach. Cela donne l’impression qu’on l’a laissé tomber et ce n’est pas du tout le cas. On voulait faire quelque chose pour lui et ce n’est pas ce qu’on voulait faire pour lui. Et ce match ne va pas entacher la légende de Didier Deschamps», a affirmé le capitaine des Bleus. Auteur d’un nouveau doublé qui lui permet de dépasser Lionel Messi au nombre de buts inscrits en Coupe du Monde, Kylian Mbappé a cependant refusé de s’attarder sur cette performance individuelle.

L’avant-centre madrilène a rappelé que ce record n’avait aucune saveur dans un contexte aussi douloureux, lui qui aurait largement préféré disputer la finale plutôt que de repartir avec une distinction personnelle. Une manière de souligner que, malgré son efficacité offensive et sa place grandissante dans l’histoire de la compétition, seule la réussite collective compte à ses yeux. Le capitaine français a ainsi terminé son intervention sur une note pleine d’amertume, preuve que cette défaite face à l’Angleterre laissera des traces profondes dans le vestiaire tricolore. «Record ? Léo marque tout le temps je l’ai dit, demain il va marquer c’st sûr. Moi j’essaye juste d’aider mon équipe et marquer. Marquer autant de buts te fait grandir mais j’aurais préféré ne pas être meilleur buteur de la CDM et jouer demain. C’est bien pour l’héritage mais ce n’est pas la première chose qui traverse mon esprit», a conclu l’attaquant du Real. Cette humiliation face à l’Angleterre referme brutalement l’ère Didier Deschamps. Malgré son doublé et un nouveau record en Coupe du Monde, Kylian Mbappé ne retiendra qu’une chose, une sortie ratée qui laissera une cicatrice durable dans l’histoire récente des Bleus.