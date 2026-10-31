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Bundesliga

Bayern Munich : inquiétude pour Michael Olise, sorti sur blessure

Par Jordan Pardon
1 min.
Michael Olise @Maxppp
Bayern Munich 2-2 Dortmund

Cela ressemble à une bien mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich et l’équipe de France, et il n’y a plus qu’à espérer que cette sortie ne soit que préventive. Face au Borussia Dortmund ce samedi, Michael Olise a dû laisser ses partenaires en fin de rencontre après s’être visiblement fait mal. Reste à savoir s’il s’agissait d’un coup, ou d’une blessure musculaire.

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Bayern & Germany
Michael Olise is also injured. Lennart Karl replaces him
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Boîtillant et grimaçant après un contact, l’international tricolore est resté au sol pendant plusieurs secondes avant de demander le changement à son entraîneur Aaron Danks et d’être remplacé par Lennart Karl. Quelques minutes plus tard, le Borussia Dortmund égalisait grâce à Fabio Silva (89e, 2-2). Pour rappel, Zinédine Zidane dévoilera sa liste ce vendredi pour le prochain rassemblement des Bleus avec deux rencontres au programme face à l’Italie, le 12 novembre, puis face à la Turquie, le 15.

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