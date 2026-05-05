Les supporters de l’OM promettent une action coup-de-poing pour la dernière au Vélodrome

Le Stade Vélodrome sera le théâtre de la dernière journée de Ligue 1. L’OM recevra le Stade Rennais dans un match décisif (17 mai, 21h) pour les dernières places qualificatives en coupe d’Europe. Pour la Ligue des Champions, les deux clubs seront sans doute un peu justes. Le week-end dernier a sans doute eu raison de leurs ambitions entre une cuisante et coûteuse défaite à Nantes (3-0) pour les Olympiens, et un bras de fer perdu sur le terrain de l’OL pour les Bretons. Avec 7 points de retard sur les Gones à 7 matchs de la fin, les Phocéens ne peuvent plus se qualifier directement. Pour Rennes, à 4 longueurs, il faudrait un petit miracle.

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Reste à savoir si ce Vélodrome sera le théâtre des rêves ou celui des cauchemars, ce que vivent les Marseillais depuis plusieurs semaines maintenant. Habib Beye ne parvient pas à remobiliser l’effectif après le départ de Roberto De Zerbi à la mi-février. Pire encore, la courbe des résultats est en train de plonger avec 4 défaites en Ligue 1 sur les 6 dernières journées (plus une victoire et un nul). À deux matchs de la fin du championnat, l’OM est tombé à la 7e place, soit la première qui, pour le moment, ne qualifie pas en une compétition continentale l’an prochain. Les dirigeants sont exaspérés et tentent de répondre par la manière forte.

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Une action coordonnée entre les différents groupes de supporters

Ils ont par exemple prolongé la mise au vert au centre d’entraînement en guise de punition. Les supporters aussi n’en peuvent plus et réfléchissent à une action forte pour la dernière rencontre à domicile de la saison. D’après les informations de BFM Marseille, les différents mouvements ultras du club se sont réunis ce mardi afin de préparer une action commune, manifester et matérialiser leur mécontentement. Il s’agissait d’une première entrevue permettant de réfléchir à différents moyens à mettre en place. Aucune décision définitive n’a encore été décidée mais l’intention est d’exprimer un ras-le-bol général depuis les tribunes.

Il y avait déjà eu quelques banderoles lors de la réception de Nice (1-1, le 26 avril), notamment de la part des South Winners. Le groupe de supporters avait pris à partie les joueurs et les dirigeants. Cela n’a visiblement pas suffi à remobiliser les troupes pour le déplacement à La Beaujoire où l’OM a probablement joué sa pire prestation de la saison. Cette fois, c’est la goutte d’eau. Certains comportements ne passent plus à l’image de Mason Greenwood ou de la punition d’Himad Abdelli. C’est dans cette ambiance déjà très pesante que l’OM réceptionne le Stade Rennais pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Voilà qui promet…