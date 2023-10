Angleterre : coup dur pour le frère d’Harry Kane

Après plus d’une décennie à Tottenham, Harry Kane a opté pour l’Allemagne et le Bayern Munich afin de relever un nouveau défi dans sa carrière. À l’heure actuelle, l’attaquant anglais s’est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement de travail, en témoigne ses statistiques personnelles (9 matchs, 9 buts et 5 passes décisives TCC). Si le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions (59 pions en 86 sélections) connaît des débuts idylliques en Bavière, son frère est loin de partager la même réussite.

Comme le révèle le Daily Mail, Harry Kane est l’une des nombreuses stars de la sélection anglaise représentées par un membre de sa famille. Or, son frère et agent Charlie Kane ne figure pas sur la liste des agents enregistrés auprès de la FIFA. Au même titre que 15 000 autres agents, le principal intéressé était convié à passer une batterie d’examens afin de valider sa licence d’agent auprès de l’instance dirigeante dans le cadre de la nouvelle réglementation. Mais près de la moitié des candidats ont échoué, au même titre que le frère d’Harry Kane. En attendant de repasser l’examen en mai prochain, Charlie Kane reste inscrit sur la liste des agents reconnus par la Fédération anglaise de football (FA) et peut donc continuer à exercer sa profession.