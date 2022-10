JT Foot Mercato : les règles folles du Qatar pour le Mondial 2022

La suite après cette publicité

Les lois au Qatar pour le Mondial 2022

« Une grande partie du code pénal est basé sur la charia, il est utile d’en avoir conscience », peut-on notamment lire dans le long document de 16 pages intitulé « Qatar – Do’s and Don’ts 2022 », publié par le comité d'organisation de la Coupe du monde 2022. Le document évoque les règles à suivre en rapport avec les relations sociales, notamment avec les femmes, avec qui il faut éviter tout contact. De plus, fixer un Qatari est « jugé impoli et inapproprié », tout comme utiliser sa main gauche pour manger par exemple (réservée à l'hygiène personnelle). Concernant la tenue vestimentaire, les vêtements devront couvrir les épaules et genoux. Pour les femmes, la règle vestimentaire est aussi de porter des pantalons longs ou des jupes longues, ainsi que des hauts recouvrant la nuque et la poitrine. Le port d’un voile n’est pas obligatoire, sauf dans une mosquée, mais il est appréciable d’en porter un pour « s’intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables ». Enfin, concernant la consommation d'alcool, la Qatar avait autorisé sa vente au début du mois, sous certaines conditions. Et bien la bière ne sera disponible qu'entre 18h30 et 1h du matin au sein des fan zones. Le document ajoute que l'état d'ivresse est strictement interdit. Tout comme il est prohibé de faire entrer sur le territoire de l’alcool, de la drogue, des produits à base de porc mais aussi tout élément lié à la pornographie.

Sadio Mané sort du silence

Des débuts fracassants pour Sadio Mané sous le maillot du Bayern Munich avec 4 buts en 5 matches de Bundesliga au mois d'août, puis le premier trou d'air. Elle n'est pas réputée pour être la plus virulente, mais la presse allemande est tombée sur le Sénégalais après sa mauvaise passe de 5 matches toutes compétitions confondues sans marquer. Au point de remettre en question son statut de titulaire et de lui chercher un potentiel remplaçant. Le nom d'Harry Kane avait notamment été cité. Mais l'intéressé, qui évolue à un poste inhabituel de numéro 9, n'est pas surpris. Nouveau club, nouveau championnat, nouvelle culture et nouvelle langue, Sadio Mané a donc besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement comme il l'a confié sur le site de l'UEFA.

Robert Lewandowski est épanoui en Espagne

Meilleur buteur de Liga avec 9 buts en 7 rencontres de championnat, Robert Lewandowski s'est adapté à une vitesse folle. En Catalogne, tout le monde est unanime : le serial buteur polonais est le joueur qui va permettre au Barça de retrouver les sommets. Dans un entretien accordé au pays pour le média Kanal Sportowy, l'attaquant de 34 ans est revenu sur son arrivée en Catalogne, expliquant notamment qu'il a recalé le Real Madrid. Le Polonais s'est également dit surpris de la pré-saison effectuée au Barça. Certainement dû au fait que celle réalisée avec le Bayern Munich ait été tronquée avec les rumeurs de départs. Une chose semble sûre, Robert Lewandowski se sent pleinement épanoui dans son nouvel environnement.