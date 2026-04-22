Kylian Mbappé a liké un post en faveur d’un retour de José Mourinho au Real Madrid

Personne ne sait encore qui sera l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Ce qui est sûr, c’est que de nombreux techniciens ont été proposés à Florentino Pérez. Et visiblement, Jorge Mendes aurait soumis au boss de la Casa Blanca le nom de José Mourinho. Passé par la Casa Blanca entre 2010 et 2013, le coach actuel de Benfica a-t-il vraiment ses chances ? Un petit événement pourrait bien donner plus de poids à cette rumeur.

La suite après cette publicité

En effet, le compte Score90 a publié un post sur son compte Instagram vantant les mérites d’un éventuel retour du Special One à Madrid. Jusqu’ici, rien d’étrange, Mourinho ayant conservé un grand nombre d’admirateurs dans la capitale espagnole. Mais ce qui n’est pas passé inaperçu, c’est que Kylian Mbappé a liké ce post. Le Bondynois espère-t-il être entraîné par Mourinho la saison prochaine ? Affaire à suivre.