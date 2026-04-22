Menu Rechercher
Commenter 11
Liga

Kylian Mbappé a liké un post en faveur d’un retour de José Mourinho au Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
3 min.
Mbappé @Maxppp

Personne ne sait encore qui sera l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Ce qui est sûr, c’est que de nombreux techniciens ont été proposés à Florentino Pérez. Et visiblement, Jorge Mendes aurait soumis au boss de la Casa Blanca le nom de José Mourinho. Passé par la Casa Blanca entre 2010 et 2013, le coach actuel de Benfica a-t-il vraiment ses chances ? Un petit événement pourrait bien donner plus de poids à cette rumeur.

La suite après cette publicité

En effet, le compte Score90 a publié un post sur son compte Instagram vantant les mérites d’un éventuel retour du Special One à Madrid. Jusqu’ici, rien d’étrange, Mourinho ayant conservé un grand nombre d’admirateurs dans la capitale espagnole. Mais ce qui n’est pas passé inaperçu, c’est que Kylian Mbappé a liké ce post. Le Bondynois espère-t-il être entraîné par Mourinho la saison prochaine ? Affaire à suivre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé
José Mourinho

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier