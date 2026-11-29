La crise prend une nouvelle ampleur à Manchester United. Au lendemain de la lourde défaite concédée à domicile face à Brentford (0-4), une quinzaine de supporters mancuniens se sont présentés au centre d’entraînement de Carrington pour manifester leur colère. Selon le Sun, quatre voitures de police et un fourgon ont été dépêchés sur place pour encadrer le rassemblement. Les grilles du complexe ont été verrouillées par le personnel du club afin d’empêcher les fans d’accéder aux installations. Un officier supérieur est venu échanger avec les protestataires, interpellant certains d’entre eux sur le port de cagoules. Les supporters ignoraient toutefois que l’effectif bénéficiait de son premier jour de repos sous les ordres de Mauricio Pochettino.

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La tension est à son comble autour des Red Devils, qui occupent une inquiétante 19e place en Premier League et n’ont remporté que trois de leurs 18 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. La veille, les joueurs avaient déjà été pris à partie par leurs propres supporters à Old Trafford, avec des chants particulièrement hostiles, dont un cinglant « Vous n’êtes pas dignes de porter ce maillot ». Le directeur du football Jason Wilcox avait, lui aussi, été copieusement sifflé. Sur le terrain, les records négatifs s’accumulent. United n’a plus réussi à garder sa cage inviolée lors de ses douze derniers matches, une première depuis la saison 1930-1931. Le club est aussi devenu le premier de l’histoire de la Premier League à encaisser au moins deux buts lors de six, puis sept mi-temps consécutives. La menace d’une relégation devient de plus en plus concrète.